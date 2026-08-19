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19.08.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau
Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 52,31 EUR.
Die PayPal-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 52,31 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 52,99 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 51,78 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 52,07 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 29'186 PayPal-Aktien.
Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 61,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,317 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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