PayPal Aktie News: PayPal verteidigt am Nachmittag Tendenz

Mit einem Kurs von 52,77 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,93 EUR aus. Bei 51,95 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'788 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 25,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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