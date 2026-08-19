PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 52,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'691 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 51,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,07 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'862 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,98 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,317 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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