PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'940 Punkten steht. Bei 47,97 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 48,27 EUR. Bisher wurden via Tradegate 128'207 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 87,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2026 bei 47,97 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 0,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,102 USD ausgeschüttet werden. PayPal veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 8.47 Mrd. USD gegenüber 7.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,36 USD je Aktie.

