|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 20:27:14
PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochabend in Grün
Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,98 EUR zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 52,98 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'455 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 02.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 3,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,357 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,60 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag stabil (finanzen.ch)
|
18.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochabend in Grün (finanzen.ch)
|
18.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet (AWP)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.