Um 20:26 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 52,98 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'325 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'455 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 3,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,357 USD je Aktie ausschütten. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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