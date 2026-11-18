Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 52,37 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten realisiert. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 52,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10'159 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,357 USD. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.56 Mrd. USD im Vergleich zu 8.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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