Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 52,78 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'340 Punkten notiert. Bei 53,05 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 52,64 EUR. Bei 52,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 4'928 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2025). Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 62,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,357 USD je PayPal-Aktie. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.56 Mrd. USD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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