PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Die PayPal-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 46,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 46,15 EUR. Mit einem Wert von 46,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,87 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 29,06 Prozent sinken.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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