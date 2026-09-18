PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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18.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von PayPal
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 45,73 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 45,73 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'633 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 45,62 EUR. Mit einem Wert von 46,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'368 PayPal-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,78 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 54,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,42 EUR am 12.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 29,11 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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