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18.09.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal wird am Freitagnachmittag ausgebremst

PayPal Aktie News: PayPal wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 46,06 EUR nach.

PayPal
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Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 46,06 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,67 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,15 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'578 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,92 Prozent.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com
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