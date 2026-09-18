PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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18.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 46,08 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 46,08 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten realisiert. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 46,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,15 EUR. Bisher wurden heute 1'242 PayPal-Aktien gehandelt.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 53,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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