PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'745 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 52,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,10 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'133 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,15 Prozent Luft nach oben. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 37,28 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,317 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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