PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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18.08.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagabend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 52,46 EUR.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 52,46 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,08 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 39'018 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. 34,92 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 38,20 Prozent wieder erreichen.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,37 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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