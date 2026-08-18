PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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18.08.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 53,10 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 53,10 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 53,10 EUR. Mit einem Wert von 52,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23'657 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 32,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,34 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,317 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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