Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’255 -0.3%  SPI 20’094 -0.4%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’256 -0.3%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’496 -0.5%  Gold 4’398 -0.4%  Bitcoin 52’096 -0.3%  Dollar 0.8122 0.2%  Öl 90.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie klettert nach Oben
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Suche...

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 52,49 EUR.

PayPal
49.18 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von PayPal konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 52,49 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'745 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 52,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,10 EUR. Bisher wurden heute 5'172 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 34,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet


Bildquelle: Twin Design / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PayPal Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PayPal Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:55 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
09:47 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
09:14 SMI gibt weiter nach
09:02 SG-Marktüberblick: 18.08.2026
08:58 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtstendenz hält an
17.08.26 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’891.86 19.59 S3PBUU
Short 15’179.20 13.82 SQBAIU
Short 15’731.65 8.97 SDB44U
SMI-Kurs: 14’254.53 18.08.2026 12:37:34
Long 13’716.34 19.86 SPB50U
Long 13’396.53 13.89 SYBVIU
Long 12’839.18 9.00 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

PayPal Inc 49.19 -0.08% PayPal Inc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.