PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von PayPal konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 52,49 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'745 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 52,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,10 EUR. Bisher wurden heute 5'172 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 34,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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