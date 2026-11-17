Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 53,20 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'416 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie sank bis auf 53,20 EUR. Bei 53,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1'595 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,10 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,371 USD je Aktie ausschütten. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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