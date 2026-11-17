|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 53,20 EUR.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 53,20 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'416 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie sank bis auf 53,20 EUR. Bei 53,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1'595 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 17.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,10 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,371 USD je Aktie ausschütten. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 vorlegen.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,59 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren
PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal stabilisiert sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet (AWP)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.