Die PayPal-Aktie musste um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 53,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'328 Punkten steht. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'548 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.12.2025 bei 54,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 3,19 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,42 EUR am 12.02.2026. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,371 USD aus. Am 27.10.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren

PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet