Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 53,44 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'384 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie sank bis auf 53,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'455 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,85 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 2,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Abschläge von 38,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,371 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,30 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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