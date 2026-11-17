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17.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal büsst am Mittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 53,30 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 53,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'416 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 53,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'060 PayPal-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2025 auf bis zu 54,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 64,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,371 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.56 Mrd. USD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,59 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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