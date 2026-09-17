PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag im Minus

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 46,11 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'551 Punkten realisiert. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,09 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 46,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 53,02 Prozent zulegen. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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