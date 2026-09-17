PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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17.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Donnerstagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 46,44 EUR.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 46,44 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'637 Punkten notiert. Bei 46,50 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12'371 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,43 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 30,18 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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