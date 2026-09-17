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17.09.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag in Rot

PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag in Rot

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 46,09 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 46,09 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 45,15 EUR. Bei 46,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10'855 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,07 Prozent hinzugewinnen. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,97 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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