PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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17.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagmittag in Grün
Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 46,15 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,15 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'551 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 46,33 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,04 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2'019 PayPal-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 53,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 42,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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