PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Vormittag nordwärts

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 53,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'785 Punkten notiert. Bei 53,30 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'203 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 24,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,317 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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