PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Abend

Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 52,22 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 51,86 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,19 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 59'850 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,54 Prozent Luft nach oben. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,317 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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