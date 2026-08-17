PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 52,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 53,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18'987 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,82 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,317 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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