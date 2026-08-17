PayPal Aktie News: PayPal am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,82 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'785 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 52,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,19 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 39'940 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,317 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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