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16.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Mit einem Kurs von 53,74 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Im XETRA-Handel kam die PayPal-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'561 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 53,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'051 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 56,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 4,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 64,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,371 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,59 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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