Um 20:26 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 53,31 EUR. Bei 53,51 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'294 PayPal-Aktien.

Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 56,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 5,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,371 USD. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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