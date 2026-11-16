PayPal Aktie News: PayPal stabilisiert sich am Montagnachmittag

Die PayPal-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 53,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 54,19 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 53,51 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 53,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38'996 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,24 EUR erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 4,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 65,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,371 USD belaufen. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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