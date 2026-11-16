PayPal Aktie News: PayPal zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 54,03 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'561 Punkten liegt. Bei 54,12 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 53,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 13'620 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 56,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,42 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,00 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,371 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.56 Mrd. USD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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