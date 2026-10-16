PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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16.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend billiger
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 50,67 EUR.
Die PayPal-Aktie musste um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 50,67 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 50,43 EUR. Mit einem Wert von 50,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 18'138 PayPal-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 70,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 39,69 Prozent Luft nach oben. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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