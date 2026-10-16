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16.10.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal verteuert sich am Nachmittag

PayPal Aktie News: PayPal verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 51,04 EUR nach oben.

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Das Papier von PayPal legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 51,04 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,30 EUR zu. Bei 50,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14'055 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 38,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,85 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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