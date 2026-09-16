PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 46,58 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'585 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 46,58 EUR zu. Bei 46,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 51,46 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 42,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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