PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 46,03 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'607 Punkten steht. Bei 45,92 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 15'518 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Abschläge von 29,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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