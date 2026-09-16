PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Der PayPal-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 46,33 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'600 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 45,97 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,61 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'723 Stück gehandelt.

Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 52,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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