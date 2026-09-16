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16.09.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Mittag

PayPal Aktie News: PayPal verliert am Mittag

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 46,55 EUR.

PayPal
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Um 12:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,55 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'585 Punkten notiert. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,61 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 10'615 Aktien.

Bei einem Wert von 70,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 52,07 Prozent wieder erreichen. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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