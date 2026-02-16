Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.02.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal verteuert sich am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 34,36 EUR.

PayPal
30.54 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von PayPal legte um 20:26 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 34,36 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'836 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 34,50 EUR. Bei 34,21 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 65'406 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,65 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Am 03.02.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,18 Prozent auf 8.76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 05.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

