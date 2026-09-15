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15.09.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 46,65 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 46,65 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'619 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 46,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,65 EUR. Bisher wurden heute 181 PayPal-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,25 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 29,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,340 USD belaufen. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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