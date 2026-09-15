PayPal Aktie News: PayPal tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die PayPal-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 46,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 46,98 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 46,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'140 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 29,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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