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15.09.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit Abschlägen

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 46,46 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 46,46 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'619 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,34 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,64 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'503 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,78 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 52,36 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 43,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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