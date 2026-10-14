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14.10.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag gesucht

PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 50,26 EUR.

PayPal
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 50,26 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 50,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 129 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 28,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 53,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Twin Design / Shutterstock.com
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