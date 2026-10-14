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14.10.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag stärker

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 50,27 EUR.

PayPal
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 50,27 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'805 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 50,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Bisher wurden heute 10'490 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 40,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 35,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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