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14.09.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Montagabend stärker

PayPal Aktie News: PayPal am Montagabend stärker

Die Aktie von PayPal zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 46,82 EUR nach oben.

PayPal
44.09 CHF 1.89%
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Das Papier von PayPal legte um 20:26 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 46,82 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 47,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'357 PayPal-Aktien.

Bei 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 51,19 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 30,75 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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