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14.09.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag mit roter Tendenz

PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 46,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'596 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 46,19 EUR. Bei 46,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9'321 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 50,94 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 29,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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