PayPal Aktie News: PayPal am Montagmittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 46,65 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'656 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 46,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,19 EUR. Bisher wurden heute 3'474 PayPal-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 51,25 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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