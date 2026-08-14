PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag freundlich
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'798 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 52,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'054 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 25,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 59,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
16:29
|PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.