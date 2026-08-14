PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 52,22 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'798 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 52,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'054 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 25,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 59,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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