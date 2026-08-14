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14.08.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Kursabschlägen

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 51,88 EUR.

PayPal
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Um 20:26 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 51,88 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'784 Punkten steht. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,56 EUR ab. Bei 52,12 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'823 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 26,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,317 USD belaufen. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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