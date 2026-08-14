PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Freitagnachmittag zu

Das Papier von PayPal legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 51,79 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'796 Punkten notiert. Bei 52,52 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22'030 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,317 USD ausgeschüttet werden. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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