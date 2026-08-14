PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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14.08.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Freitagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 52,20 EUR zu.
Um 12:28 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 52,20 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'798 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 52,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12'939 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 37,28 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,317 USD aus. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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